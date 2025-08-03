Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоффман: администрация Трампа встревожена заявлением Медведева

Трамп опасается, что Россия может начать ядерную войну.

Источник: Аргументы и факты

Бывший сотрудник ЦРУ Дэниел Хоффман заявил в эфире Fox News, что в администрации президента США Дональда Трампа с обеспокоенностью восприняли недавние высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерной системе «Периметр».

Как отметил Хоффман, в Вашингтоне насторожены возможностью ядерного конфликта, и подобные заявления вызывают серьёзные опасения. По его словам, Трамп теперь опасается, что Россия якобы может начать ядерную войну.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение о направлении двух атомных подводных лодок в указанные районы в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше