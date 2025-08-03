Хоффман: администрация Трампа встревожена заявлением Медведева

Бывший сотрудник ЦРУ Дэниел Хоффман заявил в эфире Fox News, что в администрации президента США Дональда Трампа с обеспокоенностью восприняли недавние высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о ядерной системе «Периметр».
Как отметил Хоффман, в Вашингтоне насторожены возможностью ядерного конфликта, и подобные заявления вызывают серьёзные опасения. По его словам, Трамп теперь опасается, что Россия якобы может начать ядерную войну.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение о направлении двух атомных подводных лодок в указанные районы в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.
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