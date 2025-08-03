Килинкаров назвал, кто реально может сменить Зеленского на посту президента

Заменить на посту Владимира Зеленского может любой из действующих депутатов Верховной рады, однако для этого необходимо РФ и США достигнуть договоренностей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявлял, что к октябрю Зеленского могут заменить, поскольку «многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло».
«Смена политического режима может быть через давление улицы, плюс переформатирование руководства парламента по какой-то такой схеме. Условно говоря, глава парламента может стать ключевой фигурой, которая сможет подписывать документы о достигнутых договоренностей. Это может быть кто угодно из действующих депутатов. Мне сейчас трудно сказать, кто может реально возглавить Украину, так как все зависит от того, какие договоренности могут достигнуть Россия и Соединенные Штаты. Это ключевой и наиважнейший вопрос. Если это будет сделано, то уже тогда можно будет смотреть, кто сможет все на Украине реализовать. Сначала договоренности, а потом люди в поле. Пока сложно сказать, кто устроил бы и Москву, и Вашингтон, так как конфликт многих изменил там. Наиболее реальная смена власти — устранение Зеленского с поста и парламентский переворот. Тогда избранный глава Верховной рады становится ключевой фигурой в стране», — сказал собеседник издания.
До этого Килинкаров в разговоре с aif.ru сообщал, что на Украине начался подготовительный процесс по смене Зеленского. Он отмечал, что у главы киевского режима нет никаких перспектив.