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Опрос показал, что британцы захотели вернуться в Европейский союз

В Великобритании за девять лет значительно снизилось число сторонников выхода страны из ЕС (Brexit).

В Великобритании за девять лет значительно снизилось число сторонников выхода страны из ЕС (Brexit). Согласно опросу газеты Times, сейчас референдум о выходе Великобритании из ЕС поддержали бы всего 29% граждан.

«Эксклюзивный опрос для Times показал, что 29% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС по сравнению с 52% на момент референдума в июне 2016 года», — говорится в материале издания.

При этом сейчас 52% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы Великобритания осталась в Европейском союзе. Более того, 49% британцев выступили за необходимость провести в ближайшие годы референдум о вступлении Великобритании в ЕС.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года поддержали 52% избирателей. Процесс по выходу страны из ЕС занял несколько лет. Лишь 31 января 2020 года Британия официально покинула ЕС после 47 лет членства.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал европейские страны выйти из ЕС.

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