Тайный план: экс-депутат Украины сказал, куда сбежит Зеленский

У Залужного нет никаких шансов заменить Зеленского на его посту нет, выразил уверенность Килинкаров. Он пояснил, что экс-главком ВСУ может занять пост президента Украины только через выборы, однако для этого сначала нужно отменить военное положение. При этом, чтобы это сделать в первую очередь необходимо завершить конфликт. Кроме того, политик заявил, что президентские выборы должны быть признаны демократическими, «а разве Россия признает их, если в них не участвует не то, что пророссийские кандидаты, а хотя бы адекватные люди, которые за независимость Украины, а не за внешнее влияние».