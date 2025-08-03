Бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что к октябрю Зеленского могут заменить, поскольку «многие люди, в том числе президент Трамп и другие европейские лидеры, сыты им по горло». Он назвал наиболее вероятной кандидатурой на пост украинского лидера экс-главкома ВСУ и действующего посла в Великобритании Валерия Залужного. Политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров оценил в беседе с aif.ru перспективы замены Зеленского, а также рассказал, что будет в этом случае с главой киевского режима.
У Зеленского нет никаких перспектив.
Сейчас на Украине начинается подготовительный этап по замене Зеленского и его политического режима, заявил aif.ru Килинкаров. При этом политик отметил, что неизвестно, когда произойдет смена, однако выразил уверенность, что она обязательно случится. По его словам, у главы киевского режима нет никаких перспектив.
Бывший украинский депутат считает, что осенью активируются очень серьезные политические процессы внутри самой Украины, что может привести к смене политического режима, при условии, что такое решение, в том числе будет принято американцами.
«На мой взгляд, то, что сейчас происходит вокруг НАБУ, САП, также коррупционный скандал, публикации в западной прессе — это подготовительный этап к смене политического режима», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что сейчас можно создать такие условия, при которых Зеленский либо уйдет сам, либо его уберут, причем, в разных вариантах — «я никакой из них не исключаю».
Кроме того, Килинкаров также сообщил, что на Украине конфликт вокруг Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) только начинается, несмотря на то, что ему уже вернули независимость. Он подчеркнул, что скоро в стране ожидается серьезный коррупционный скандал.
«Материалы, которые собирало НАБУ, появятся также и в западной прессе», — сказал политик.
Залужный не сможет заменить Зеленского.
У Залужного нет никаких шансов заменить Зеленского на его посту нет, выразил уверенность Килинкаров. Он пояснил, что экс-главком ВСУ может занять пост президента Украины только через выборы, однако для этого сначала нужно отменить военное положение. При этом, чтобы это сделать в первую очередь необходимо завершить конфликт. Кроме того, политик заявил, что президентские выборы должны быть признаны демократическими, «а разве Россия признает их, если в них не участвует не то, что пророссийские кандидаты, а хотя бы адекватные люди, которые за независимость Украины, а не за внешнее влияние».
По мнению бывшего депутата Украины, Залужный — очень переоцененная фигура. Он отметил, что тот до сих пор не принял для себя решения — хочет он быть политиком или нет.
«Он же не сделал ни одного публичного политического заявления, кроме фотосессии и интервью в журнале. Я считаю, что у Залужного никаких перспектив, чтобы стать президентом, нет», — сообщил aif.ru Килинкаров.
Занять место Зеленского может любой из депутатов Рады.
Заменить Зеленского на посту может любой из действующих депутатов Верховной рады, сказал Килинкаров. Он уточнил, что смена политического режима на Украине может быть через давление улицы, плюс переформатирование руководства парламента. Тогда, как отметил политик, глава парламента может стать ключевой фигурой, которая сможет подписывать документы о достигнутых договоренностей. Причем, им может стать кто угодно из действующих депутатов. При этом собеседник издания не смог назвать, кто может возглавить Украину, поскольку все зависит от того, каких договоренностей могут достичь Россия и США — это ключевой и наиважнейший вопрос.
Килинкаров подчеркнул, что пока сложно сказать, кто устроил бы и Москву, и Вашингтон, так как конфликт многих изменил на Украине.
«Наиболее реальная смена власти — устранение Зеленского с поста и парламентский переворот. Тогда избранный глава Верховной рады становится ключевой фигурой в стране», — сообщил aif.ru экс-нардеп.
Сбежит в Лондон.
После того, как Зеленского снимут с поста, он убежит в Лондон, поскольку он является агентом внешнего влияния британцев — его завербовали, заявил aif.ru Килинкаров.
«Это же нонсенс, когда президент, верховный главнокомандующий тет-а-тет встречается со спецслужбой другой страны. Ни для кого не секрет, что британцы контролируют офис президента и самого Зеленского», — отметил политик.
Он добавил, что влияние на Зеленского у Лондона гораздо больше, чем у Вашингтона. При этом с приходом Дональда Трампа к власти американцы пытаются восстановить свое влияние и закончить это двоевластие на Украине, где «британцы всем кукловодят, но все это финансировали Соединенные Штаты».