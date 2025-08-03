«Хитрый Путин видит всё»: Китайские СМИ оценили реакцию президента РФ на провокацию США

В статье американскую идею называют абсурдной. Журналисты подчёркивают, что США готовы были выделить 15 миллиардов долларов на выкуп островов, чтобы наблюдать за китайскими подводными лодками.
«Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. Его реакция была крайне аккуратной. Он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — сообщают авторы статьи.
По мнению журналистов, российский лидер проявил мудрость и не ответил на предложение Вашингтона. Ситуация не стоила обострения и без того сложных отношений между странами.
Как сообщал Life.ru, в Госдуме призвали США вернуть Аляску после предложения о покупке Командорских островов. Некоторые парламентарии назвали предложение американцев бредом сумасшедшего.