«Хитрый Путин видит всё»: Китайские СМИ оценили реакцию президента РФ на провокацию США

«Реакция Путина удивила. Хитрый Путин, видящий все карты насквозь, не поддавался на провокацию. Его реакция была крайне аккуратной. Он не стал публично отвергать инициативу США и говорить, что они ничего не получат. Вместо этого просто промолчал», — сообщают авторы статьи.