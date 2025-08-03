Польский ясновидящий раскрыл, что может произойти в мире в 2026 году

2026 год станет для мира и Польши самым опасным из-за ряда проблем. Об этом заявил польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский, передает Radio Eska.
По его словам, в следующем году мир столкнется с большими вызовами. Главными из них Яцковский назвал теракты, революции и волны беженцев.
Ясновидящий указал, что хаос в мире усилится настолько, что Польша и вовсе может остаться без президента. Это может случиться в период с 2026 по 2028 год.
«Политики побегут из страны, опасаясь гражданской войны. Будет государственная измена. Какая-то группа политиков обманет нас, поляков», — пояснил Яцковский.
Ранее сообщалось, что избранный президент Польши выдвинул требование Зеленскому.