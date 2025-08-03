В Зимбабве отвергли обвинения в адрес РФ в подготовке покушений

Водчиц заявил, что он и Александр Зингман не являлись членами российской делегации. Он добавил, что Зингман, в свою очередь, находится в отпуске с семьей и никогда не входил в состав делегации. Обвинения в его причастности к сомнительным операциям безосновательны, поскольку он, как добросовестный консул, работает над привлечением легальных инвесторов в Зимбабве, дополнил Водчиц.