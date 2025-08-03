Группа из 11 российских официальных лиц прибыла в столицу Зимбабве Хараре на текущей неделе для официальных переговоров с министром финансов страны Мтули Нкубе, сообщает The Herald Zimbabwe.
Как информирует издание, визит прошел на фоне «распространяемых недобросовестными СМИ» утверждений, что российская делегация якобы включала лиц, планировавших ликвидировать высокопоставленных политиков Зимбабве. В числе организаторов предполагаемого преступления назывались белорусский бизнесмен, почетный консул в Зимбабве Александр Зингман и его партнер Олег Водчиц.
Водчиц заявил, что он и Александр Зингман не являлись членами российской делегации. Он добавил, что Зингман, в свою очередь, находится в отпуске с семьей и никогда не входил в состав делегации. Обвинения в его причастности к сомнительным операциям безосновательны, поскольку он, как добросовестный консул, работает над привлечением легальных инвесторов в Зимбабве, дополнил Водчиц.
Как отмечает The Herald Zimbabwe, компания Aftrade DMCC, принадлежащая Зингману, сыграла ключевую роль в развитии агросектора Зимбабве.
Издание уточняет, что главной целью встречи представителей России и Зимбабве стало укрепление сотрудничества и обсуждение финансовой поддержки со стороны Москвы. Данный визит состоялся вслед за недавней поездкой министра Мтули в Россию. В состав российской делегации вошли представители ряда крупнейших банков России.
Водчиц в комментарии также опроверг слухи о том, что Зингман столкнулся с юридическими проблемами в ДРК. Проверка, которой он подвергся, была лишь стандартной процедурой, и он был освобожден без предъявления обвинений. Отсутствуют доказательства, подтверждающие необоснованные заявления о его причастности к торговле оружием, которые были опровергнуты, пояснил Водчиц.
В 2021 году Зингмана задержали правоохранители ДРК. Позднее он сообщил, что спецслужбы допрашивали его относительно причастности к незаконному обороту оружия и подготовке переворота. По словам бизнесмена, после допроса органы безопасности сняли претензии к нему.