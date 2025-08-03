Польский ясновидящий поделился ужасающим пророчеством на 2026 год: мир ожидают революции и теракты

О завершении специальной военной операции (СВО) на Украине в 2025 году ранее говорил не только Яцковский. Об этом еще несколько веков назад, а именно в 1555 году, в труде «Пророчество» рассказывал французский астролог и провидец Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус.