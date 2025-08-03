Польский ясновидящий поделился ужасающим пророчеством на 2026 год: мир ожидают революции и теракты

В 2026 году мир столкнется с тяжелыми геополитическими катаклизмами, которые спровоцируют во всем мире волну революций, терактов и миграционных кризисов. Своим зловещим прогнозом с Radio ESKA поделился польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский.
Так, в его пророчестве промелькнули слова, затрагивающие украинский конфликт, однако больший упор все же был сделан на Польшу. По словам Яцковского, польское государство ожидает массовый наплыв беженцев. В какой половине года точно и откуда прибудут иностранные граждане экстрасенс не отметил.
Кроме того, согласно его видениям, параллельно с наплывом мигрантов Польшу будут «делить три крупные державы», а юго-восток государства, с центром в Кракове, вообще может получить статус автономии. Однако что должно произойти перед этим ясновидящий тоже не объяснил.
В своем заявлении Яцковский упомянул и тот факт, что наше будущее — это часть заранее подготовленного плана. Кем и почему — умолчал. Но и на этом прорицатель не остановился.
Как он поведал Radio ESKA, в 2026 году резко обострится и политическая ситуация во всем мире. Подготовка к этим событиям уже начинается, только вот сперва нужно урегулировать украинский конфликт.
«Польша будет разделена на три части. Это разделение будет осуществляться великими державами. Более того, такой сценарий уже запланирован. Нужно только положить конец делу Украины», — поделился со СМИ своим предвидением ясновидящий.
О завершении специальной военной операции (СВО) на Украине в 2025 году ранее говорил не только Яцковский. Об этом еще несколько веков назад, а именно в 1555 году, в труде «Пророчество» рассказывал французский астролог и провидец Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус.
Он написал, что крупный конфликт будет продолжаться весь 2024 год, однако в 2025 его стороны устанут и «могут быть вынуждены стремиться к миру». Это его пророчество сейчас как никогда популярно.
Как KP.RU писал ранее, французский Нострадамус не один такой. К примеру, совсем недавно «Живой Нострадамус» или же бразилец по имени Атос Саломе и болгарская прорицательница Ванга сделали похожие предсказания на 2025 год. Они сообщили о встрече людей с инопланетянами уже в этом году.