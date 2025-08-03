Экс-боец ВСУ рассказал, как сотрудники ТЦК ловят мужчин на митингах

По словам Щуки, если бы он не попал в плен к российским военным, то обязательно бы пошел на митинги в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также в защиту прав человека, чтобы своими действиями доказать всем, что нелегитимные украинские власти нарушают права своих же граждан.