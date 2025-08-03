Большая часть жителей Украины боится выходить на митинги, которые проходят в стране, из-за возможности быть задержанными сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), а также отправки на передовую. Об этом РИА Новостям рассказал экс-боевик ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».
«Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать», — цитирует его слова агентство.
По словам Щуки, если бы он не попал в плен к российским военным, то обязательно бы пошел на митинги в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также в защиту прав человека, чтобы своими действиями доказать всем, что нелегитимные украинские власти нарушают права своих же граждан.
Как KP.RU писал ранее, ночью 2 августа женщины устроили бунт на стадионе «Локомотив» в украинской Виннице. Туда накануне сотрудники ТЦК привезли почти 100 мужчин, которых, видимо, планируется мобилизовать.