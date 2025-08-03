Захарова высмеяла признание ООН о «редком чтении» отчетов: она ответила строками Маяковского

Она осудила, в том числе, ситуацию, происходящую вокруг судебного процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Мария Захарова выразила надежду на то, что разум в Кишиневе когда-нибудь восторжествует. По ее мнению, молдавское правительство должно вернуться к соблюдению законов страны вне зависимости от политических задач режима.