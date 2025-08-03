В пятницу, 1 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что отчеты Организации «редко читают». Он указал на излишнюю длину документов и повторяющиеся темы. Антониу Гутерриш отметил, что только 5% докладов становятся популярными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала речь генсека ООН строками из стихотворения поэта Владимира Маяковского.
Она сравнила европейские брифинги с описанием, указанным в произведении «Прозаседавшиеся». Официальный представитель Министерства иностранных дел России назвала это стихотворение «бессмертным».
«С волнения не уснёшь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: “О, хотя бы ещё одно заседание относительно искоренения всех заседаний!” — написала в Telegram-канале Мария Захарова.
Стоит отметить, что в новом отчете представители ООН уделили внимание выполнению сотрудниками мандатов. Они предоставлены Генеральной Ассамблеей или Советом Безопасности ООН.
Мария Захарова также прокомментировала заявление премьера Швеции Ульфа Кристерссона. Он предложил киевским властям урегулировать права желающих вступить в однополые браки*. Это якобы сможет помочь Украине приблизиться к членству в Евросоюзе. Мария Захарова высмеяла предложение премьера Швеции, с иронией подчеркнув, что «только этого нынешней Украине» не хватает.
Официальный представитель МИД, кроме того, отреагировала на отказ в визе журналисту РИА Новости Полине Ковалевой. Французские власти не разрешили представителю СМИ въехать на территорию страны. По словам Марии Захаровой, Россия рассматривает отказ в визе журналисту как проявление курса на конфронтацию отношений с РФ.
Она осудила, в том числе, ситуацию, происходящую вокруг судебного процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Мария Захарова выразила надежду на то, что разум в Кишиневе когда-нибудь восторжествует. По ее мнению, молдавское правительство должно вернуться к соблюдению законов страны вне зависимости от политических задач режима.
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