В Чехии раскрыли, какой процент от общего числа иностранцев занимают украинцы

На втором месте находятся словаки — их в Чехии 123 тысяч, на третьем вьетнамцы — их 69 тысяч. По информации МВД республики, иностранцы составляют 10,3% населения Чехии, и их количество к середине 2025 года увеличилось примерно на 35 тысяч по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее значительное число иностранцев, в том числе украинцев, живут в Праге.