В Чехии раскрыли, какой процент от общего числа иностранцев занимают украинцы

На втором месте находятся словаки — их в Чехии 123 тысяч, на третьем вьетнамцы — их 69 тысяч. По информации МВД республики, иностранцы составляют 10,3% населения Чехии, и их количество к середине 2025 года увеличилось примерно на 35 тысяч по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее значительное число иностранцев, в том числе украинцев, живут в Праге.
Рост численности иностранцев за последние три года в значительной степени объясняется предоставлением статуса временной защиты беженцам из Украины, который на сегодняшний день распространяется на около 378 тысяч человек. Этот статус предоставляет украинским гражданам доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и возможностям трудоустройства, что способствовало тому, что более 150 тысяч украинцев нашли постоянную работу в Чехии с февраля 2022 года.
Ранее Life.ru писал, что в Польше растёт ненависть к украинским беженцам. Поляки жалуются на поведение и сам факт массового присутствия украинцев в стране.