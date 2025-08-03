Под Сумами бесследно исчезают солдаты 95-й бригады ВСУ

В Сумской области 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ несет большие потери. Ее солдаты ежедневно пропадают без вести в селе Юнаковка, за которое идут бои, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.