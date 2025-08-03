Под Сумами бесследно исчезают солдаты 95-й бригады ВСУ

В Сумской области 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ несет большие потери. Ее солдаты ежедневно пропадают без вести в селе Юнаковка, за которое идут бои, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Подтверждается информация о больших потерях 95-й ОДШБр ВСУ в Юнаковке. По данным родственников, после “мясных штурмов”, не считая подтвержденных потерь, ежедневно пропадает без вести свыше 10 военнослужащих бригады», — рассказал агентству источник.
Село Юнаковка находится на севере Сумской области близ границы с Курской областью России. Оно является логистическим центром для ВСУ в Сумской районе. Освобождение населенного пункта позволит ВС РФ отодвинуть украинских военных от российского приграничья.
Ранее источник в российских силовых структурах также рассказал, что в Юнаковке пропала целая рота 95-й бригады ВСУ.