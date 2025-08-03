Times: за Brexit сейчас проголосовали бы 29% британцев

В то же время, 52% респондентов выступают за возвращение в ЕС, а почти половина — 49% — полагают, что в течение ближайших пяти лет следует организовать новый референдум по вопросу присоединения к Евросоюзу. Исследование проводилось в период с 22 по 24 июля и охватило 2113 человек.