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Times: за Brexit сейчас проголосовали бы 29% британцев

52% респондентов заявили, что хотели бы остаться в Евросоюзе.

Источник: Аргументы и факты

Согласно результатам опроса, проведённого по заказу газеты Times, лишь 29% британцев в настоящее время поддержали бы выход страны из Евросоюза, что значительно ниже показателя 2016 года, когда за Brexit высказались 52% участников референдума.

В то же время, 52% респондентов выступают за возвращение в ЕС, а почти половина — 49% — полагают, что в течение ближайших пяти лет следует организовать новый референдум по вопросу присоединения к Евросоюзу. Исследование проводилось в период с 22 по 24 июля и охватило 2113 человек.

В 2016 году на референдуме большинство поддержало выход Великобритании из ЕС, и формальный разрыв произошёл в 23:00 по местному времени 31 января 2020 года, завершив почти полувековой период членства страны в объединении.

Ранее стало известно, что после того как Кир Стармер занял пост премьер-министра Великобритании в июле 2024 года, ни одному новорожденному в Англии и Уэльсе не было дано имя Кир.

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