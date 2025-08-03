Легкораненые военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были досрочно выписаны из госпиталей Сумской области и включены в состав штурмовых групп. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, эти подразделения перебрасываются в район населенного пункта Новоконстантиновка (Перше Травня).
По данным источника, командование ВСУ приняло решение о прекращении лечения всех легкораненых бойцов указанного полка и их немедленном возвращении в зону боевых действий. В настоящее время сформированные из них штурмовые группы направляются на Сумское направление.
Напомним, что в Сумской области 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) ВСУ несет большие потери. Ее солдаты ежедневно пропадают без вести в селе Юнаковка.
Ранее сообщалось, что ВСУ отступили к Константиновке после потери Часова Яра.