Лукашенко ждет от «Беларускай чыгункi» укрепления позиций и поступательного движения вперед

Глава государства напомнил, что славные трудовые традиции белорусских железнодорожников были заложены с открытием первого на территории Беларуси участка Поречье — Гродно. «С тех пор несколько поколений машинистов и проводников, диспетчеров и сотрудников вокзалов, путевых обходчиков и инженеров-ремонтников с гордостью носят форму белорусского железнодорожника и ответственно работают на благо своей страны», — отметил Александр Лукашенко.