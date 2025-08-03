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Лукашенко ждет от «Беларускай чыгункi» укрепления позиций и поступательного движения вперед

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Беларуская чыгунка» — важнейшее звено в транспортной системе страны и гордость ее жителей. Ежегодно вы перевозите более 60 миллионов пассажиров и свыше 100 миллионов тонн различных грузов. Все, кто пользуется услугами Белорусской железной дороги, абсолютно уверены в вашей надежности и пунктуальности", — говорится в поздравлении.

Глава государства напомнил, что славные трудовые традиции белорусских железнодорожников были заложены с открытием первого на территории Беларуси участка Поречье — Гродно. «С тех пор несколько поколений машинистов и проводников, диспетчеров и сотрудников вокзалов, путевых обходчиков и инженеров-ремонтников с гордостью носят форму белорусского железнодорожника и ответственно работают на благо своей страны», — отметил Александр Лукашенко.

«Уверен, совершенствование управления перевозками, развитие инфраструктуры и технологий, наращивание потенциала экспортных транспортных коридоров позволят вам и далее укреплять свои позиции, продолжать поступательное движение вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал работникам отрасли, их родным и близким здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.

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