Граница с Китаем под Хабаровском может открыться раньше срока

На заседании рабочей группы по развитию российско-китайского взаимодействия представители КНР заявили, что к концу 2025 года на их стороне будет готов пассажирский терминал. Полный грузопассажирский пункт откроется в 2026 году. В ответ китайская сторона предложила открыть временное движение для пассажиров уже в 2027 году.