Граница с Китаем под Хабаровском может открыться раньше срока

Пограничный переход для пассажиров на острове Большой Уссурийский в Хабаровске могут начать использовать раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.
Сейчас российская сторона прорабатывает вопрос открытия пункта по временной схеме — ещё до 2028 года, на который ранее намечалось завершение всех работ.
На заседании рабочей группы по развитию российско-китайского взаимодействия представители КНР заявили, что к концу 2025 года на их стороне будет готов пассажирский терминал. Полный грузопассажирский пункт откроется в 2026 году. В ответ китайская сторона предложила открыть временное движение для пассажиров уже в 2027 году.
В России строительство началось в марте 2025 года: строится автомобильная дорога, а в мае Росгранстрой заключил контракт на создание пункта пропуска. Проектно-изыскательские работы должны завершиться к середине 2026 года, строительно-монтажные — к 2028 году.
По словам Алтабаева, технологических препятствий к ускоренному запуску нет: все разрешения получены, финансирование предусмотрено. Сейчас по аналогичной временной схеме работает пункт пропуска Каникурган в Амурской области.
Большой Уссурийский остров, площадью 254 кв. км, расположен на реке Амур. С 2008 года его западная часть и остров Тарабаров находятся под юрисдикцией Китая. Российская территория составляет 174 кв. км, — сообщает телеграм-канал Komsagram.