«Уже установлены»: в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией

«Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — сказал он.