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«Уже установлены»: в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

Источник: AP 2024

«Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — сказал он.

Как утверждается, таким образом Департамент полиции и погранохраны Эстонии намерен развивать инфраструктуру безопасности погранпункта.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов», — сообщил руководитель погранпункта.

Новая инфраструктура должна быть готова к концу сентября, уточняется в материале.

Вчера в СМИ появилась информация о том, что эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.

В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.

В марте парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. В мае Telegram-канал SHOT сообщал, что жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию.