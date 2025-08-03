Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский: Российская армия начала применять новую тактику в зоне СВО

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Российская армия изменила свою тактику в зоне проведения спецоперации.

Источник: Life.ru

По его словам, российские силы начали использовать тактику «тотальной пропитки», увеличивая количество диверсионных действий в тылу противника. Он отметил, что особенно активную работу ВС РФ ведут в направлении Покровска.

Сырский также подчеркнул, что российские подразделения усилили давление на ВСУ на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. В ответ на это он провёл обсуждение с командованием об усилении устойчивости обороны, инженерном оборудовании позиций, а также формировании минно-взрывных и невзрывных заграждений и других фортификационных сооружений, включая антидроновые тоннели.

Ранее Владимир Рогов раскрыл причину срочной поездки Сырского в Запорожскую область. Главком ВСУ прибыл на этот участок фронта из-за тяжёлого положения украинской армии.