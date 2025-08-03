Столицу популярной у российских туристов страны захлестнули антиправительственные митинги

Протестующие потребовали окончательно отправить в отставку 38-летнюю Чинават. Таиландцы обвиняют ее в прокамбоджийской позиции, о чем свидетельствует разговор между Чинават и премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, которого во время общения она назвала «дядей». Митингующие обвинили Чинават в подрыве национальной безопасности страны.