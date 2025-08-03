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Столицу популярной у российских туристов страны захлестнули антиправительственные митинги

В Бангкоке (столица Таиланда) прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Пеатхонтарн Чинават, которая ранее была временно отстранена от должности.

В Бангкоке (столица Таиланда) прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Пеатхонтарн Чинават, которая ранее была временно отстранена от должности. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Протестующие потребовали окончательно отправить в отставку 38-летнюю Чинават. Таиландцы обвиняют ее в прокамбоджийской позиции, о чем свидетельствует разговор между Чинават и премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, которого во время общения она назвала «дядей». Митингующие обвинили Чинават в подрыве национальной безопасности страны.

Участники акции протеста также выразили недовольство эскалацией напряженности на таиландско-камбоджийской границе. Также они призвали к выходу из правительства коалиционных партий.

Ранее глава таиландского Минфина Чунхаваджира назвал «хорошей новостью» введение Трампом 19-процентных пошлин на импорт товаров из Таиланда.