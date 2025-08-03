В Находке официально стартовала кампания по выборам мэра

Решение о начале конкурса на замещение должности главы администрации Находкинского городского округа принято Думой города и официально опубликовано. С этого момента начинается кампания по выборам мэра города.
Депутаты приняли решение о проведении конкурса на очередном заседании думы 30 июля. Принять участие в конкурсе могут граждане старше 21 года. Есть еще ряд требований к кандидатам, которые изложены в муниципальных правовых актах.
До 1 сентября все, кто отвечает критериям, могут подать свои документы. После этого список допущенных к участию утверждается решением конкурсной комиссии.
Далее прошедшие первый отбор кандидаты представят свое видение развитие города. Эта процедура состоится 10 сентября 2025 года в 11:00 часов. Второй этап конкурса пройдет двумя часами позже в этот же день.
Это одни из последних выборов в муниципалитетах Приморье, которые пройдут по данной схеме. На июльской сессии Законодательного Собрания Приморья депутаты приняли поправки в краевой закон. Отныне глав будут выбирать депутаты местных представительных органов власти из двух человек, предложенных губернатором края, а сами конкурсы больше не предполагаются.