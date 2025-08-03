В Находке официально стартовала кампания по выборам мэра

Это одни из последних выборов в муниципалитетах Приморье, которые пройдут по данной схеме. На июльской сессии Законодательного Собрания Приморья депутаты приняли поправки в краевой закон. Отныне глав будут выбирать депутаты местных представительных органов власти из двух человек, предложенных губернатором края, а сами конкурсы больше не предполагаются.