Над Россией сбили 93 украинских беспилотника. Военная операция, день 1257-й

9:27 В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.
9:19 Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили оружие НАТО на Харьковском направлении.
9:00 Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.
8:53 Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона.
8:31 В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область резервы с Красноармейского направления.
8:19 В Псковской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
8:05 В западных, южных и восточных районах Ленинградской области ~объявлена опасность БПЛА~.
8:01 ? Минобороны: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских БПЛА.
▪️ 60 — над акваторией Черного моря;
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1257-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.