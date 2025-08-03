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Над Россией сбили 93 украинских беспилотника. Военная операция, день 1257-й

По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО сбили над российскими регионами 93 украинских беспилотника, 60 из них — над Черным морем. Еще 18 аппаратов были сбиты над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три БПЛА — над Брянской областью, два дрона — над Курской и по одному — над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:27 В аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.

9:19 Военнослужащие Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили оружие НАТО на Харьковском направлении.

9:00 Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате атаки БПЛА в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.

8:53 Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщает правительство региона.

8:31 В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область резервы с Красноармейского направления.

8:19 В Псковской области сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

8:05 В западных, южных и восточных районах Ленинградской области ~объявлена опасность БПЛА~.

8:01 ? Минобороны: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских БПЛА.

▪️ 60 — над акваторией Черного моря;

▪️ 18 — над территорией Воронежской области;
▪️ 7 — над территорией Белгородской области;
▪️ 3 — над территорией Брянской области;
▪️ 2 — над территорией Курской области;
▪️ 1 — над территорией Нижегородской области;
▪️ 1 — над территорией Республики Крым.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1257-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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