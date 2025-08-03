Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как жители Дружковки в ДНР помогли российской армии нанести удар по ТЦК

Жители города Дружковка на севере Донецкой Народной Республики помогли ВС РФ нанести удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

Жители города Дружковка на севере Донецкой Народной Республики помогли ВС РФ нанести удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он уточнил, что местные жители передали ВС РФ координаты местоположения ТЦК.

«Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер», — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что благодаря получению координат российские военные смогли 2 августа нанести удар по зданию, в котором находились сотрудники ТЦК.

Ранее сообщалось, что под Сумами бесследно исчезают солдаты 95-й бригады ВСУ.