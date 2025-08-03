Стало известно, как жители Дружковки в ДНР помогли российской армии нанести удар по ТЦК

Жители города Дружковка на севере Донецкой Народной Республики помогли ВС РФ нанести удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Он уточнил, что местные жители передали ВС РФ координаты местоположения ТЦК.
«Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер», — пояснил собеседник агентства.
Отметим, что благодаря получению координат российские военные смогли 2 августа нанести удар по зданию, в котором находились сотрудники ТЦК.
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