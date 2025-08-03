«В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев», — указала член конгресса.
Грин также предупредила, что подобная политика заставит молодое поколение избирателей с антивоенной позицией отвернуться от Республиканской партии. Она подчеркнула необходимость переосмысления внешнеполитического курса, чтобы сохранить доверие и поддержку внутри страны.
К сожалению, администрация Белого дома пока не оправдывает возложенные на неё надежды избирателей. Американские СМИ сообщают, что США и НАТО сейчас продумывают новый механизм передачи оружия Киеву. Платить за всё это будут страны альянса.