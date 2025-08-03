Трамп, помни о мертвой руке

На такую реплику обычно следует вопрос: «А то что?». Сам же наш экс-президент отреагировал абсолютно спокойно, подчеркнув, что если его слова вызывают нервную реакцию «грозного президента США», то значит, Россия во всем права и продолжает идти своей верной дорогой. А заодно в ответ на фразу Трампа о «мертвых экономиках России и Индии» напомнил о якобы «несуществующей в природе “мертвой руке”. Для справки: система “Мертвая рука” или “Периметр” предназначена для гарантированного ответного ядерного удара, если супостатам удалось бы обезглавить наше политическое и военное руководство. А это страшный сон гегемонистов, только что пригрозивших Владимиру Путину судьбой иранских аятолл. А тут им вновь без прикрас напомнили о том, насколько и они уязвимы при всей их фанаберии и надутых щеках.
А ведь, согласитесь, еще недавно даже у нас несколько иронично относились к жесткому тону Медведева, который без колебаний называл наших циничных противников «законченными мразями». Но, видимо, теперь погруженный в эйфорию американский истеблишмент видит в репликах Дмитрия Анатольевича верный признак изменения нашего общего тона перед лицом откровенного втягивания Трампа в войну, которую раньше он приписывал своему предшественнику. И напрасно Дональд Трамп утверждает, что Москва никак не отреагировала на его угрозы введения стопроцентных вторичных тарифов. Только Сергей Лавров ответил максимально дипломатично, а Медведев врезал правду-матку.
Сначала в дискуссию с Медведевым вступил сенатор, откровенный заукраинец Линдси Грэм (признан экстремистом), а теперь его словесную эстафету подхватил и сам Трамп, что, видимо, уже откровенно свидетельствует о том, под чьим влиянием он находится. А тут еще непоколебимый Китай, свободная Бразилия, жесткий Медведев — есть отчего Трампу обидеться. Не по-детски.