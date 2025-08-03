Трамп, помни о мертвой руке

На такую реплику обычно следует вопрос: «А то что?». Сам же наш экс-президент отреагировал абсолютно спокойно, подчеркнув, что если его слова вызывают нервную реакцию «грозного президента США», то значит, Россия во всем права и продолжает идти своей верной дорогой. А заодно в ответ на фразу Трампа о «мертвых экономиках России и Индии» напомнил о якобы «несуществующей в природе “мертвой руке”. Для справки: система “Мертвая рука” или “Периметр” предназначена для гарантированного ответного ядерного удара, если супостатам удалось бы обезглавить наше политическое и военное руководство. А это страшный сон гегемонистов, только что пригрозивших Владимиру Путину судьбой иранских аятолл. А тут им вновь без прикрас напомнили о том, насколько и они уязвимы при всей их фанаберии и надутых щеках.