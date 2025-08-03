Визит президента России Владимира Путина в Китай станет важным шагом для усиления прагматичного сотрудничества между Россией и КНР. Об этом заявила ТАСС генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
«Предстоящий визит президента России в Китайскую Народную Республику подтверждает высокий уровень взаимодействия между нашими странами, что служит мощным импульсом для развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнула она.
По словам Никишиной, контакты на высшем уровне «демонстрируют стратегический характер партнерства» России и Китая и «определяют направление для углубления связей во всех ключевых областях».
По её словам, в 2019 году лидеры стран подтвердили стремление к расширению двусторонней торговли, развитию сотрудничества в электронной коммерции, торговле услугами, поддержке малого бизнеса, реализации крупных стратегических проектов и упрощению связанных процедур.
Недавно в Китае восхитились реакцией Путина на угрозы президента США Дональда Трампа. Отмечается, что ответ российского лидера оказался более значимым, чем любые дипломатические ноты и публичные высказывания.