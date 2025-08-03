Эстония устанавливает ворота и барьеры на границе с Россией

На нарвском пограничном пункте (Эстония) ведутся масштабные работы по установке защитных сооружений. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя пункта Антти Ээнсалу, уже смонтированы массивные ворота на мосту, а на всех подъездах к границе устанавливаются барьеры для ограничения движения транспорта.