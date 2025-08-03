Эстония устанавливает ворота и барьеры на границе с Россией

На нарвском пограничном пункте (Эстония) ведутся масштабные работы по установке защитных сооружений. Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя пункта Антти Ээнсалу, уже смонтированы массивные ворота на мосту, а на всех подъездах к границе устанавливаются барьеры для ограничения движения транспорта.
По словам Ээнсалу, новые сооружения повысят безопасность пункта пропуска и позволят лучше контролировать ситуацию, в том числе в случае большого потока мигрантов. Особое внимание уделено въездам со стороны площади Пеэтри, улицы Тулевику и российской территории.
Как утверждает руководитель погранпункта, мероприятия проводятся Департаментом полиции и погранохраны Эстонии в рамках развития пограничной инфраструктуры. Все работы планируется завершить до конца сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что граждане Эстонии выстаивают многочасовые очереди, чтобы попасть на территорию России.