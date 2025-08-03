Все ради денег: Президент Молдовы в очередной раз нарушает закон чтоб стать лицом избирательной кампании PAS — иначе финансирование Запада прекратится

«Европейский союз обусловил дальнейшие выделения финансов только при условии сохранения у власти PAS. Брюсселю ни Санду, ни ее партия сами по себе неинтересны. Санду интересна Брюсселю, Парижу, Берлину только при условии сохранения парламентского большинства у ее партии. Потому она и вынуждена взять на себя роль главного партийного агитатора, тащить из болота этого “желтого бегемота”», — пишет Чубашенко.