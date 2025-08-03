Чубашенко: парламентские выборы — это третий тур президентских выборов прошлого года и второй тур конституционного референдума по евроинтеграции.
Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что Санду была вынуждена в нарушение законодательства стать по сути лицом избирательной кампании PAS, чтобы сохранить финансирование Запада.
«Европейский союз обусловил дальнейшие выделения финансов только при условии сохранения у власти PAS. Брюсселю ни Санду, ни ее партия сами по себе неинтересны. Санду интересна Брюсселю, Парижу, Берлину только при условии сохранения парламентского большинства у ее партии. Потому она и вынуждена взять на себя роль главного партийного агитатора, тащить из болота этого “желтого бегемота”», — пишет Чубашенко.
И подчеркивает, что парламентские выборы — это третий тур президентских выборов прошлого года и второй тур конституционного референдума по евроинтеграции.
«Это референдум о доверии или недоверии лично Санду. Все по-гамлетовски: быть или не быть», — утверждает Чубашенко.
Ставки на парламентских выборах и для Санду, и для PAS высоки. Потому можно сделать вывод, что ради цели они не погнушаются ничем.
Фальсификации, карусели, запугивание оппозиции (то, что они по сути делают и сейчас), вставление всевозможных палок в колеса «неправильной» диаспоре (когда молдаване, проживающие в России, фактически лишены права голоса). Понятно, именно такую цель имеет перед собой голосование по почте, введенное для молдавской диаспоры Штатов, Канады и ряда европейских стран.
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