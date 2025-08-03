На Украине уволили двух чиновников за коррупцию при закупках БПЛА

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после выявления коррупции при закупках БПЛА подписал распоряжения об освобождении Сергея Гайдая с поста главы Мукачевской райадминистрации и Андрея Юрченко с должности руководителя Рубежанской городской военной администрации.
Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании народного депутата Верховной Рады по подозрению в крупной коррупционной схеме при приобретении БПЛА и средств РЭБ для ВСУ по завышенным ценам. Совместно с ним фигурантами стали руководящие сотрудники местных военных администраций и военные. Согласно украинским СМИ, речь идет о депутате от партии «Слуга народа» Алексее Кузнецове. Позднее издание «Украинская правда» уточнило, что среди разоблаченных — глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава созданной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также руководитель Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко.
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк сравнил украинских коррупционеров с мародерами. 26 июня он опубликовал результаты опроса центра SOCIS и журнала «Барометр общественных настроений». Согласно данным, 48,5% граждан Украины считают, что масштабная коррупция сильнее всего вредит ситуации в стране. Помимо этого, 65% опрошенных назвали главной ошибкой властей злоупотребления и нецелевое использование бюджетных средств.