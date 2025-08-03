Выявлен поразительный уровень безнаказанности за военные преступления воюющей страны

Незавершённые расследования включают убийство по меньшей мере 112 палестинцев, стоявших в очереди за мукой в городе Газа в феврале 2024 года, сообщает Агентство по борьбе с вооруженным насилием (AOAV), и авиаудар, в результате которого погибли 45 человек в палаточном лагере в Рафахе в мае 2024 года. Также не завершено расследование убийства 31 палестинца, направлявшегося за продуктами в пункт раздачи в Рафахе 1 июня. По словам очевидцев, они были убиты после того, как израильские силы открыли огонь. Вскоре после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сообщения были «ложными», но в ЦАХАЛЕ The Guardian сообщили, что инцидент «все еще рассматривается».