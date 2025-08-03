Выявлен поразительный уровень безнаказанности за военные преступления воюющей страны

Израиль закрывает 88% дел, связанных с предполагаемыми военными преступлениями или злоупотреблениями, без предъявления обвинений, говорится в новом отчете группы мониторинга конфликтов Action on Armed Violence, которая утверждает, что Израиль стремится создать «модель безнаказанности».
По данным группы мониторинга, почти девять из 10 расследований, проведенных израильскими военными в связи с обвинениями в военных преступлениях или злоупотреблениях со стороны своих солдат с начала войны в Газе, были закрыты без установления вины или оставлены без решения, пишет The Guardian.
Незавершённые расследования включают убийство по меньшей мере 112 палестинцев, стоявших в очереди за мукой в городе Газа в феврале 2024 года, сообщает Агентство по борьбе с вооруженным насилием (AOAV), и авиаудар, в результате которого погибли 45 человек в палаточном лагере в Рафахе в мае 2024 года. Также не завершено расследование убийства 31 палестинца, направлявшегося за продуктами в пункт раздачи в Рафахе 1 июня. По словам очевидцев, они были убиты после того, как израильские силы открыли огонь. Вскоре после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сообщения были «ложными», но в ЦАХАЛЕ The Guardian сообщили, что инцидент «все еще рассматривается».
Иэн Овертон и Лукас Цанцурис из команды AOAV заявили, что статистика свидетельствует о том, что Израиль стремится создать «модель безнаказанности», не завершая расследование или не находя вины в подавляющем большинстве случаев, связанных с «самыми серьезными или публичными обвинениями в неправомерных действиях своих вооруженных сил».
Армия обороны Израиля заявила, что она «проводит проверки и расследования в отношении исключительных инцидентов, произошедших в ходе оперативной деятельности, в которых есть подозрение на нарушение закона» в соответствии со своими обязательствами по израильскому и международному праву.
Относительно короткий срок с точки зрения расследования и закона означает, что другие нераскрытые дела также могут привести к судебному преследованию, хотя оба исследователя заявили, что расследования ЦАХАЛА стали «более непрозрачными и медлительными», поскольку число жертв среди гражданского населения в Газе увеличилось.
В AOAV заявили, что группа обнаружила в англоязычных СМИ сообщения о 52 случаях, когда израильские военные заявляли, что они провели или будут проводить расследование после заявлений о нанесении ущерба гражданскому населению или неправомерных действиях их сил в Газе или на Западном берегу в период с октября 2023 года по конец июня 2025 года. Они связаны с гибелью 1303 палестинцев и ранением 1880 человек.
В одном случае израильский солдат был приговорен к тюремному заключению. В феврале резервист Армии обороны Израиля получил семимесячный тюремный срок после того, как военный суд признал его виновным в жестоком обращении с палестинскими заключенными, находящимися под стражей по соображениям безопасности. Он неоднократно нападал на заключенных, связанных и с завязанными глазами, с кулаками, дубинкой и штурмовой винтовкой в центре содержания под стражей Сде Тейман.
В пяти других случаях нарушения были выявлены. В одном случае полковник и майор ЦАХАЛА были уволены в апреле 2024 года, а трое других командиров получили выговоры через несколько дней после того, как в результате авиаудара погибли семь гуманитарных работников. Армия обороны Израиля заявила, что это была «серьезная ошибка, вызванная серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации», хотя благотворительная организация заявила, что оперативному расследованию не хватает достоверности.
По данным AOAV, из оставшихся 46 дел, что составляет 88% от общего числа, семь были закрыты без каких-либо нарушений. Еще 39 случаев остаются на рассмотрении или о результатах которых не сообщается, включая четыре смертельных инцидента, произошедших в течение прошлого месяца, когда палестинцы были убиты вблизи или в различных пунктах распределения продовольствия в секторе Газа.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля: «Любое сообщение, жалоба или утверждение, указывающие на неправомерные действия военнослужащих Армии обороны Израиля, подвергаются первоначальной проверке, независимо от их источника». В некоторых случаях доказательства таковы, что военная полиция отдает распоряжение о проведении уголовного расследования, в то время как в других случаях проводится первоначальное расследование.
В августе 2024 года ЦАХАЛ заявил, что Министерство обороны собрало информацию о «сотнях инцидентов», связанных с войной, только в Газе, в то время как генеральная военная прокуратура начала 74 уголовных расследования. Из них 52 касались гибели задержанных и жестокого обращения с ними, а 13 — кражи боеприпасов противника, в то время как меньшинство касалось утверждений о военных преступлениях в боевых ситуациях. Три из них касались «уничтожения гражданского имущества без военной необходимости», а шесть — «предполагаемого незаконного применения силы».
Статистика ЦАХАЛА отличается от расследований, отслеживаемых AOAV, поскольку исследовательская группа использовала другую методологию, отмечает The Guardian. AOAV проанализировала эпизоды, в которых были сообщения о проведении расследований, а также инциденты на Западном берегу и в секторе Газа.
Армия обороны Израиля заявила, что «были начаты десятки расследований военной полицией» и что «большинство из этих расследований все еще продолжаются».