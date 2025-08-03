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«Отсрочил победу». В США обратились к Трампу с советом из-за России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна, пишет издание American Conservative.

Источник: Reuters

«Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину», — говорится в материале.

По словам автора, обещание главы Белого дома положить конец конфликту за 24 часа продиктовано его склонностью к преувеличению. Подобные заявления свидетельствуют о стремлении Трампа к миру, но также указывают на то, что он недооценил сложность проблемы.

Во вторник Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он пообещал ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности ограничений.

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