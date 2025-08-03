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Андрей Травников поздравил новосибирских железнодорожников с профессиональным праздником

В воскресенье, 3 августа, в России отмечается День железнодорожника.

С профессиональным праздником новосибирцев поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что история региона неразрывно связана с развитием железных дорог.

«Ведь именно железнодорожники основали Новосибирск и заложили основу его будущего процветания. Благодаря им область стала крупнейшим транспортно-логистическим узлом России», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Также он добавил, что сегодня сотрудники Западно-Сибирской железной дороги продолжают славные трудовые традиции, обеспечивая транспортную безопасность, связь и развитие региона.

«Благодарю за труд, преданность делу и профессионализм. Новых достижений и успехов в работе!», — пожелал Андрей Травников.

День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в июне 1896 году. Праздник был привязан к дню рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России — при нём были построены железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

С 1936 года в СССР День железнодорожника стали отмечать 30 июля как Всесоюзный день железнодорожников. Через несколько лет — в 1940 году — было решено «перенести празднование на первое воскресенье августа».