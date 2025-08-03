Андрей Травников поздравил новосибирских железнодорожников с профессиональным праздником

День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в июне 1896 году. Праздник был привязан к дню рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России — при нём были построены железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.