Андрей Травников поздравил новосибирских железнодорожников с профессиональным праздником

С профессиональным праздником новосибирцев поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что история региона неразрывно связана с развитием железных дорог.
«Ведь именно железнодорожники основали Новосибирск и заложили основу его будущего процветания. Благодаря им область стала крупнейшим транспортно-логистическим узлом России», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Также он добавил, что сегодня сотрудники Западно-Сибирской железной дороги продолжают славные трудовые традиции, обеспечивая транспортную безопасность, связь и развитие региона.
«Благодарю за труд, преданность делу и профессионализм. Новых достижений и успехов в работе!», — пожелал Андрей Травников.
День железнодорожника впервые был установлен приказом министра путей сообщения Российской империи в июне 1896 году. Праздник был привязан к дню рождения императора Николая I, который считается основателем железнодорожного дела в России — при нём были построены железная дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.
С 1936 года в СССР День железнодорожника стали отмечать 30 июля как Всесоюзный день железнодорожников. Через несколько лет — в 1940 году — было решено «перенести празднование на первое воскресенье августа».