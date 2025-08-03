«Должна ответить»: начался громкий суд над бежавшим премьер-министром

Ракибу Хоссейну было всего 11 лет, когда в июле прошлого года он, ни в чем не повинный, стоял на улицах Дакки и был убит пулей в голову, выпущенной предположительно полицией, пишет The Guardian. Хоссейн был одним из более чем 1400 мужчин, женщин и детей, убитых во время так называемой Июльской революции в Бангладеш, когда сотни тысяч людей по всей стране вышли на акции протеста против лидера страны Шейх Хасины.