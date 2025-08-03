Это месть: начато расследование в отношении преследовавшего Трампа спецпрокурора

Федеральные агенты в США начинают расследование в отношении бывшего специального советника Джека Смита в связи с расследованиями в отношении Трампа. В свое время именно Смит руководил расследованиями причастности Трампа к нападению на Капитолий 6 января и неправильному обращению с секретными документами. Теперь — с воцарением Трампа — ему приходится расплачиваться за свое рвение.
Управление специального прокурора США, независимое федеральное агентство, подтвердило NBC News в субботу, что оно ведет расследование в отношении бывшего прокурора Министерства юстиции Джека Смита на предмет возможных нарушений Закона Хэтча.
Как напоминает The Guardian, Джек Смит руководил расследованием участия Дональда Трампа в беспорядках в Капитолии США 6 января и предполагаемого неправильного обращения с секретными документами.
Подтверждение о проведении расследования поступило после того, как на прошлой неделе сенатор от штата Арканзас Том Коттон, республиканец, потребовал провести расследование в отношении 56-летнего Смита за «беспрецедентное вмешательство в выборы 2024 года».
Закон Хэтча, федеральный закон, принятый в 1939 году, ограничивает определенную политическую деятельность федеральных служащих, напоминает The Guardian. Трамп, наряду с другими видными законодателями-республиканцами, утверждал, что расследования Смита в отношении Трампа были приравнены к незаконной политической деятельности.
Джек Смит был назначен специальным советником тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом в 2022 году — через три дня после того, как Трамп объявил о своей кандидатуре на второй срок, — для расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года и обращения с секретными документами.
Однако управление специального советника США, федеральное агентство, занимающееся расследованиями в отношении Смита, отличается от должности специального советника, назначенной Министерством юстиции, которую занимал Смит, подчеркивает The Guardian.
Как независимое федеральное ведомство, оно не имеет права выдвигать уголовные обвинения, но вместо этого может добиваться принятия дисциплинарных мер в отношении федерального государственного служащего или направлять свои выводы в министерство юстиции для проведения расследования.
В серии постов в социальных сетях в среду сенатор Коттон заявил, что судебные иски Смита «были не более чем инструментом для кампаний Байдена и Харрис. Это не просто неэтично, это, скорее всего, незаконная агитационная деятельность со стороны государственного учреждения».
Коттон сказал, что Смит «настаивал на проведении необычного, ускоренного судебного процесса над президентом Трампом, с отбором присяжных, который должен был начаться всего за две недели до выборов в Айове. Ни одно другое дело такого масштаба и сложности не дошло бы до суда так быстро».
В конечном счете Смит выдвинул два уголовных обвинения против Трампа в 2023 году, но подал в отставку в январе этого года, прежде чем оба они предстали перед судом, напоминает The Guardian.
Его отставка последовала вскоре после того, как министерство юстиции США обратилось в федеральный апелляционный суд с просьбой отменить постановление судьи, заблокировав публикацию его отчета о расследовании, посвященного предполагаемым попыткам Трампа отменить президентские выборы 2020 года. Второй отчет, подготовленный Смитом, о том, как Трамп обращался с секретными документами, также был заблокирован для публикации.