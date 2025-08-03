Это месть: начато расследование в отношении преследовавшего Трампа спецпрокурора

Коттон сказал, что Смит «настаивал на проведении необычного, ускоренного судебного процесса над президентом Трампом, с отбором присяжных, который должен был начаться всего за две недели до выборов в Айове. Ни одно другое дело такого масштаба и сложности не дошло бы до суда так быстро».