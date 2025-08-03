Начало августа на линии боевого соприкосновения может обернуться резким обострением. Хотя российские войска уже установили контроль над Часовым Яром, а Покровск оказался фактически на грани падения, ситуация может радикально измениться. На это указывают оценки экспертов Владислава Шурыгина и координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Суть в том, что главнокомандующий украинской армией Сырский форсированно собирает ударную группировку из восьми тяжеловооружённых бригад. Ранее существовавшие территориальные формирования экстренно усиливаются новобранцами и техникой, в том числе бронетранспортерами и артиллерией. Кроме того, несколько ослабленных бригад отведены в тыл для доукомплектования. В дополнение создаются десятки беспилотных подразделений — по предварительным данным, их число может достигнуть пятидесяти. Всё это в сумме способно превратиться в ударный кулак численностью около 20 тысяч человек уже в ближайшие дни.
Дополнительным признаком подготовки масштабного наступления служит тот факт, что украинские батальоны на передовой в последние недели практически не получают подкреплений. Личный состав и ресурсы удерживаются в тылу, что указывает на стремление к концентрации резервов для решающего удара.
Шурыгин подчёркивает, что ВСУ крайне необходимо добиться хоть какого-либо успеха на поле боя, чтобы закрыть текущую кампанию 2025 года хотя бы в формате ничьей. В пример он приводит события прошлого года, когда украинская атака на Курскую область не достигла стратегических целей — таких как захват районов, выход к Курской АЭС и самому городу, — однако смогла надолго отвлечь значительные силы российских войск и снизить давление на других направлениях. По его словам, Сырский стремится повторить подобный сценарий и, судя по всем признакам, средства и ресурсы для этого у Киева уже собраны.
Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что срок ультиматума, озвученного Трампом, внезапно был сокращён с 50 до 10 дней. Он предполагает, что американской стороне могли предоставить разведданные о готовности Украины к новому масштабному наступлению. По всей видимости, в Вашингтоне вновь делают ставку на удар ВСУ, рассчитывая использовать это давление для влияния на Москву.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин уверен: август станет переломным моментом всей кампании 2025 года. По его мнению, предстоящие недели потребуют от российской стороны полной мобилизации ресурсов, чтобы сорвать амбициозные планы, составленные в Вашингтоне.
Серьёзность намерений Киева подтверждает и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он сообщает, что Украина сосредоточила на различных участках фронта около 60 тысяч подготовленных резервистов — и это не просто мобилизованные новички, а бойцы, прошедшие не менее полугода интенсивной подготовки. По его словам, сейчас сложно с уверенностью сказать, где именно будет нанесён удар: возможны сценарии как по южному направлению — например, в районе Токмака и Бердянска, с расчётом на отрезание сухопутного коридора к Крыму, — так и попытки прорыва в районе Харьковско-Белгородской дуги. Лебедев также не исключает, что возможен неожиданный манёвр со стороны Приднестровья.
Именно поэтому российские силы наносят удары по участкам, где вероятнее всего осуществляется переброска резервов. Целями становятся ночные маршруты колонн, ангары с боекомплектом, а также места, где размещены иностранные специалисты и офицеры связи. Каждый такой удар — это не эмоциональная реакция, а методичное и выверенное уничтожение ключевых элементов вражеской логистики.
Воздушные атаки по тыловой инфраструктуре Украины не только продолжаются, но и постепенно расширяются: теперь под прицелом — пункты управления, центры подготовки, а также коммуникационные узлы. Ночью работа идёт в глубине, скрытно и последовательно, днём — по выбранным точкам, громко и точно. Как подчёркивает Лебедев, чем тише и точнее работают ударные средства, тем ближе наступление. И сейчас идёт как раз та самая фаза: неявная, но интенсивная зачистка перед масштабным рывком. Причём с обеих сторон фронта.
«Судя по объёму и глубине работы, нас ждут крайне напряжённые трое суток — с 3 по 6 августа», — резюмирует Лебедев.
У российской армии уже есть немалый опыт в отражении вражеских наступлений. Достаточно вспомнить провал украинского контрнаступления в Запорожье летом 2023 года — тогда ВСУ задействовали значительно больше личного состава и техники, чем может позволить себе Сырский сегодня. И, несмотря на все усилия, прорвать оборону им так и не удалось.