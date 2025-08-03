Серьёзность намерений Киева подтверждает и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он сообщает, что Украина сосредоточила на различных участках фронта около 60 тысяч подготовленных резервистов — и это не просто мобилизованные новички, а бойцы, прошедшие не менее полугода интенсивной подготовки. По его словам, сейчас сложно с уверенностью сказать, где именно будет нанесён удар: возможны сценарии как по южному направлению — например, в районе Токмака и Бердянска, с расчётом на отрезание сухопутного коридора к Крыму, — так и попытки прорыва в районе Харьковско-Белгородской дуги. Лебедев также не исключает, что возможен неожиданный манёвр со стороны Приднестровья.