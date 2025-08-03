Увеличив закупки российской меди, Китай резко сократил импорт из США в ответ на повышенные тарифы, введенные Трампом. Это стало ловушкой для американского лидера: его угрозы пошлинами лишь укрепили сотрудничество России и Китая, что нанесло удар по экономике США.