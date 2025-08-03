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«Тихий, но мощный»: в Китае раскрыли ответ Путина на угрозы Трампа

Sohu: Путин с помощью Китая нанес болезненный удар США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, пытаясь «запугать» Россию и Китай жесткими мерами, получил скрытый, но ощутимый удар от Москвы и Пекина. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«Пока Дональд Трамп пытается запугать Россию — она совместно с партнерами по БРИКС действует», — заявили китайские журналисты.

По данным Sohu, Россия и Китай провели «тихий, но мощный удар», значительно нарастив экспорт меди из РФ в Китай, избегая лишнего внимания.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года российский экспорт этого металла в Китай вырос на 81%», — уточнили в Китае.

Увеличив закупки российской меди, Китай резко сократил импорт из США в ответ на повышенные тарифы, введенные Трампом. Это стало ловушкой для американского лидера: его угрозы пошлинами лишь укрепили сотрудничество России и Китая, что нанесло удар по экономике США.

«Война тарифов неизбежно приведет к росту цен в США, и американцы скоро начнут возмущаться растущими издержками», — отметили авторы Sohu.

Напомним, Трамп предъявил России ультиматум, сократив его срок с 50 до 10 дней, и пригрозил 100%-ными пошлинами, если соглашение с Украиной не будет достигнуто.

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