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НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. НАТО может разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны страны.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года», — говорится в сообщении.

Размещение корпуса союзников в Эстонии предполагает создание инфраструктуры для 100−200 человек, в том числе штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Минобороны страны намерено выделить на это 17 миллионов евро, уточняется в статье.

«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — приводит ERR слова главы оборонного ведомства Ханно Певкура.

Агрессивные действия НАТО

В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более чем 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.

В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.

Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025», запланированные на сентябрь.

В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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