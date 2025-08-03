«В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года», — говорится в сообщении.
Размещение корпуса союзников в Эстонии предполагает создание инфраструктуры для 100−200 человек, в том числе штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Минобороны страны намерено выделить на это 17 миллионов евро, уточняется в статье.
«Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг», — приводит ERR слова главы оборонного ведомства Ханно Певкура.
Агрессивные действия НАТО
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более чем 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры «Запад-2025», запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.