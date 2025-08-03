Великое сближение: В Китае восхищены ловушкой Путина для «махавшего дубинкой» Трампа

Американский лидер, угрожая введением новых пошлин, лишь подтолкнул две великие державы к более тесному взаимодействию. Это стратегическое сближение нанесло ощутимый урон экономическим интересам США, ведь раньше всю эту медь в Китай поставляли они.
«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки этого металла из РФ в КНР выросли на 81%», — пояснили китайские журналисты.
Ранее между министром финансов США Бессентом и китайскими официальными лицами прошли переговоры в ходе которых Пекин дал понять Вашингтону, что Китай и дальше будет торговать с Россией, несмотря на угрозы, которые периодически поступают от американского президента. При этом в Госдуме считают, что давление Штатов на РФ через КНР или Индию не возымеет никаких успехов.