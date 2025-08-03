«Полный фарс»: доклад администрации Трампа о климате назвали дезинформацией

Ученые называют доклад администрации Трампа о климате «фарсом», полным дезинформации. Эксперты говорят, что в докладе, который используется для оправдания массового отмены климатических правил, содержится много утверждений, основанных на давно опровергнутых исследованиях.
Специалисты считают, что новый доклад администрации Трампа, в котором предпринята попытка оправдать массовый отказ от экологических норм, изобилует дезинформацией о климате.
Как пишет The Guardian, во вторник Агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило о предложении отменить «вывод об угрозе» от 2009 года, который позволяет агентству ограничивать загрязнение планеты от автомобилей, электростанций и других промышленных источников. Несколько часов спустя Министерство энергетики США опубликовало 150-страничный отчет в защиту этого предложения, в котором утверждается, что опасения ученых по поводу климатического кризиса преувеличены.
«Изменение климата — это вызов, а не катастрофа», — написал министр энергетики Крис Райт во введении к отчету.
Уважаемый ученый-климатолог Майкл Манн сказал, что отчет был похож на результат, которого он ожидал бы, «если бы вы взяли чат-бота и обучили его работе на 10 крупнейших веб-сайтах, отрицающих изменение климата, финансируемых промышленностью ископаемого топлива».
Министерство энергетики опубликовало отчет спустя несколько часов после того, как Агентство по охране окружающей среды объявило о плане отменить «вывод об угрозе», принятый в 2009 году, — основополагающее постановление, которое обеспечило агентству правовую основу для регулирования загрязнения окружающей среды в соответствии с Законом о чистом воздухе. Если этот шаг будет завершен, он отменит практически все климатические нормы США.
В интервью Fox News Крис Райт заявил, что отчет отодвинул на второй план «отмену культурного оруэлловского подавления науки». Но Наоми Орескес, профессор истории науки в Гарвардском университете и эксперт по климатической дезинформации, отмечает, что его истинная цель состояла в том, чтобы «оправдать научно неоправданную неспособность регулировать использование ископаемого топлива».
«Наука является основой для регулирования климата, поэтому сейчас они пытаются заменить законную науку лженаукой», — сказала она.
Атака на исследования, лежащие в основе вывода об угрозе, в котором говорится, что парниковые газы угрожают общественному здоровью и благосостоянию, является частью программы Трампа «Бури, детка, бури», направленной на увеличение использования ископаемых видов топлива, которые являются основной причиной глобального потепления.
«Эта программа направлена на популяризацию ископаемого топлива, а не на защиту общественного здоровья, благосостояния или окружающей среды», — комментирует Рэйчел Клитус, директор некоммерческого союза заинтересованных ученых в области климата и науки, которая была автором шестой национальной оценки климата в США.
Отвечая на вопрос об утверждениях ученых о том, что новый отчет изобилует дезинформацией, представитель Министерства энергетики Бен Дитдерих сказал: «В этом отчете критически оцениваются многие области текущих научных исследований, которым часто присваивается высокий уровень доверия — не самими учеными, а вовлеченными политическими органами, такими как Соединенные Штаты. Наций или предыдущих президентских администраций».
Но Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) выпускает то, что широко считается золотым стандартом в области науки о климате, составленный огромной многонациональной командой ученых, прошедший экспертную оценку и одобренный каждым национальным правительством.
Последний обобщающий доклад МГЭИК, опубликованный два года назад, был подготовлен с участием 721 ученого-добровольца со всего мира. В нем говорится, что «однозначно», что деятельность человека привела к нагреву планеты, что «привело к широкомасштабным негативным последствиям и связанным с ними потерям и ущербу природе и людям».
В отличие от этого, доклад администрации Трампа был подготовлен пятью специально отобранными учеными, которые, по мнению ведущих климатологов, придерживаются крайних или противоположных взглядов, без какой-либо экспертной оценки. Эксперты, подготовившие доклад, ранее отрицали, что они отрицают изменение климата. Министерство энергетики не ответило на вопрос об авторах.
«У этого отчета было пять авторов, он был подготовлен в спешке в течение четырех месяцев и не прошел бы ни одну традиционную научную экспертизу», — отмечает Зик Хаусфатер, научный сотрудник климатической некоммерческой организации, который назвал отчет «фарсом».
Крис Райт, министр энергетики США, настаивает на том, что он не руководствовался выводами доклада, в то время как Джудит Карри, один из авторов доклада, написала в своем блоге, что надеется, что документ подтолкнет науку о климате «прочь от паникерства и пропаганды».
Ведущие ученые-климатологи, однако, осудили результаты как искаженные и неточные. «Это отчет, написанный парой ученых, которые не придерживаются однозначных аргументов в пользу изменения климата, — отмечает Натали Маховальд, климатолог из Корнеллского университета. — Этот документ никоим образом не принижает ценность предыдущих оценок, а скорее просто дополняет литературу, делая вид, что создает новый обзор».
Маховальд подчеркивает, что отсутствие экспертной оценки означает, что он «явно не такой надежный», как доклад МГЭИК или периодическая национальная оценка климата правительства США, которую администрация Трампа недавно отключила. В последней национальной оценке климата, составленной десятком правительственных учреждений и сторонних ученых в 2023 году, был сделан вывод о том, что «последствия антропогенного изменения климата уже имеют далеко идущие последствия и ухудшаются во всех регионах Соединенных Штатов».
«Если бы была выбрана любая другая группа ученых, отчет был бы совершенно другим, — считает Эндрю Десслер, исследователь климата из Техасского университета A&M. — Единственным способом получить этот отчет было выбрать этих авторов».
Новая отчет включает в себя диаграмму из отчета за 2019 год, который он возглавлял, утверждая, что она демонстрирует, как климатические модели «постоянно переоценивают данные наблюдений» за атмосферным углеродом. Но исследование Хаусфатера на самом деле показало, что климатические модели работают хорошо.
«Похоже, что они отбросили всю статью как не соответствующую их описанию, и вместо этого выбрали одну цифру, которая была в дополнительных материалах, чтобы поставить под сомнение модели, в то время как вся статья фактически подтвердила, насколько хорошо они зарекомендовали себя за годы после публикации», — сказал он.
По словам Хаусфатера, этот подход к исследованию, похоже, лежит в основе всей статьи. «Это общая тема отчета; они тщательно подбирают данные, которые соответствуют их изложению, и исключают подавляющее большинство научной литературы, которая этого не делает», — сказал он.
Отсутствие экспертной оценки в отчете администрации привело к выводам, которые иногда сильно отличались от научной литературы. Многие из его утверждений основаны на давно опровергнутых исследованиях, которые долгое время пропагандировались отрицателями климата.
В докладе, например, утверждается, что тенденции к потеплению были преувеличены, несмотря на доказательства обратного.
По словам Боба Коппа, ученого-климатолога из Университета Ратгерса, отчет является «утомительным», а временами и «по-настоящему изнурительным». Копп недавно работал над документом, показывающим, как повышение температуры и засуха ухудшат урожайность сельскохозяйственных культур, что противоречит утверждениям доклада о том, что сельскохозяйственные культуры будут процветать при повышенном содержании углекислого газа в атмосфере.