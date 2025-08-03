«Полный фарс»: доклад администрации Трампа о климате назвали дезинформацией

«Похоже, что они отбросили всю статью как не соответствующую их описанию, и вместо этого выбрали одну цифру, которая была в дополнительных материалах, чтобы поставить под сомнение модели, в то время как вся статья фактически подтвердила, насколько хорошо они зарекомендовали себя за годы после публикации», — сказал он.