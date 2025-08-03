Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
«Румынизация нашего государства продолжается с первых дней независимости Республики Молдова. Ещё с 90-х годов значительная часть интеллигенции и политической элиты взяла курс на объединение нашей страны с Румынией. К сожалению, этот процесс не прекращается вот уже 35 лет… Если 28 сентября прозападный режим каким-либо образом сохранит власть, то Молдова как государство может исчезнуть с политической карты мира», — написал в своем Telegram-канале Влах.
По его словам, власть меняется, флаги и названия политических партий в парламенте и правительстве меняются, но стратегия поглощения Молдавии остаётся неизменной целью молдо-румынской политической верхушки. «В детских садах и школах детям преподают историю румын, игнорируя нашу собственную молдавскую историю. Наша история древняя и богатая, начиная со Штефана Великого. Все ключевые политические и экономические процессы в стране происходят под прямым влиянием соседнего государства. Главные государственные посты занимают румыны: президент, председатель правительства, спикер парламента. Руководит Национальным банком Молдовы румынка, судьи Конституционного суда тоже румыны, руководители Службы информации и безопасности — и так далее по списку», — подчеркнул Влах.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.