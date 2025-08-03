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Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что его приезд, несмотря на насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По словам главы государства, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.

От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю искреннюю благодарность вам и вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает ваши усилия по реформированию ООН и разделяет ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций.

сказал Токаев

В свою очередь Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.

Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей.

отметил Генеральный секретарь

Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.

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