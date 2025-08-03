Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

По словам главы государства, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.
От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю искреннюю благодарность вам и вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает ваши усилия по реформированию ООН и разделяет ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций.
В свою очередь Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.
Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей.
Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.