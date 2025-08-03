ЦИК Молдовы зарегистрировала избирательный блок левой оппозиции

Комиссия утвердила и электоральный символ Блока — сердце внутри звезды.
Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе!
Лидер «Сердца Молдовы» Ирина влах отметила, что «это первый успех народа Молдовы, который закончится победой 28 сентября».
О намерении присоединиться к блоку ранее заявила и Партия коммунистов.
Заявление о регистрации для участия в парламентских выборах единым блоком оппозиционные партии подали в ЦИК 29 июля. Было отмечено, что основой решения стала необходимость консолидация левых сил во избежание фрагментации электората и увеличение шансов на отстранение от власти партии PAS.
Оппозиция заявила, что видит в победе на выборах не цель, а средство, чтобы спасти страну от нищеты, вымирания и войны. В блоке отметили, что политсила выступает за нейтралитет Молдовы. Что касается внешней политики, то тут приоритет — хорошие отношения со всеми сторонами и восстановление отношений с Россией.
Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.