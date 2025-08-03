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ЦИК Молдовы зарегистрировала избирательный блок левой оппозиции

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Центризбирком (ЦИК) Молдовы зарегистрировал избирательный блок «Патриотический блок социалистов, Сердце и Будущее Молдовы», в который вошли партии левой оппозиции ПСРМ (Игорь Додон), «Сердце Молдовы» (Ирина Влах) и «Будущее Молдовы» (Василий Тарлев).

Источник: Sputnik.md

Комиссия утвердила и электоральный символ Блока — сердце внутри звезды.

Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе!

прокомментировали решение ЦИК социалисты

Лидер «Сердца Молдовы» Ирина влах отметила, что «это первый успех народа Молдовы, который закончится победой 28 сентября».

О намерении присоединиться к блоку ранее заявила и Партия коммунистов.

Заявление о регистрации для участия в парламентских выборах единым блоком оппозиционные партии подали в ЦИК 29 июля. Было отмечено, что основой решения стала необходимость консолидация левых сил во избежание фрагментации электората и увеличение шансов на отстранение от власти партии PAS.

Оппозиция заявила, что видит в победе на выборах не цель, а средство, чтобы спасти страну от нищеты, вымирания и войны. В блоке отметили, что политсила выступает за нейтралитет Молдовы. Что касается внешней политики, то тут приоритет — хорошие отношения со всеми сторонами и восстановление отношений с Россией.

Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.