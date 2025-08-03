ЦИК Молдовы зарегистрировала избирательный блок левой оппозиции

Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, наши традиции и права каждого гражданина. Патриотический блок готов к борьбе и к победе!