Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы

Стороны приняли участие в церемонии подписания Соглашения между правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Напомним, 3 августа 2025 года Генеральный секретарь ООН находится в Алматы по приглашению главы Казахстана.
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