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Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время визита в Алматы посетили Региональный центр Организации Объединенных Наций, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Стороны приняли участие в церемонии подписания Соглашения между правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

говорится в сообщении Акорды

Напомним, 3 августа 2025 года Генеральный секретарь ООН находится в Алматы по приглашению главы Казахстана.

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