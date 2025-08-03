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В Ростовской области завершился период представления кандидатов на выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Пять кандидатов подали документы на регистрацию на выборы губернатора Ростовской области, двое из них уже зарегистрированы, сообщает облизбирком в воскресенье.

Источник: РИА Новости

В пятницу, 1 августа, в Ростовской области завершился период представления документов о выдвижении от кандидатов на выборах всех уровней.

«На сегодняшний день на выборах губернатора Ростовской области зарегистрированы два кандидата: Юрий Слюсарь (“Единая Россия”); Юрий Климченко (“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”)», — говорится в сообщении.

Документы для регистрации еще трех кандидатов на должность губернатора — Евгения Бессонова (КПРФ), Сергея Косинова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Дениса Фраша (ЛДПР) — находятся на рассмотрении в избирательной комиссии Ростовской области.

Выборы губернатора Ростовской области области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

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