Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан — подробности

Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии Иштваном Якабом в рамках подготовки его предстоящего визита в республику.
В ходе переговоров была отмечена заинтересованность сторон в укреплении межпарламентского диалога, развитии двустороннего сотрудничества в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, образование и культура.
Как отмечалось, в ходе предстоящего визита особое внимание уделят укреплению экономического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, в частности, в аграрной сфере, имеющей значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.