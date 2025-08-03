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Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан — подробности

ТАШКЕНТ, 3 августа — Sputnik. Вице-спикер Национального собрания Венгрии посетит Узбекистан, сообщает ИА «Дунё».

Источник: tiiame.uz

Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии Иштваном Якабом в рамках подготовки его предстоящего визита в республику.

В ходе переговоров была отмечена заинтересованность сторон в укреплении межпарламентского диалога, развитии двустороннего сотрудничества в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, образование и культура.

говорится в сообщении

Как отмечалось, в ходе предстоящего визита особое внимание уделят укреплению экономического партнерства между Узбекистаном и Венгрией, в частности, в аграрной сфере, имеющей значительный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.