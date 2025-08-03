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Токаев высказался о строительстве «по-настоящему» справедливого государства

Президент страны Касым-Жомарт Токаева в Региональном центре ООН в Алматы высказался о строительстве «по-настоящему» справедливого Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии.

"Достигнуто многое, но мы ни в коем случае не должны успокаиваться в реализации планов по ускорению экономического развития и удовлетворению правовых потребностей наших граждан. Наша цель — сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе в проведении глубоких экономических реформ и модернизации нашего общества на основе верховенства закона и порядка.

Наша цель — построение по-настоящему Справедливого государства, в котором будут обеспечены права человека и соблюдены высокие экологические стандарты. Мы придаем приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли", — сказал он.

Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. По его словам, только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.

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