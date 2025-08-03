Астана встретит Региональный экологический саммит в апреле 2026 года

Полномочия и функции данного Центра не будут пересекаться с деятельностью других организаций как в пределах региона, так и за его пределами. Напротив, Центр будет дополнять уже предпринимаемые усилия, внося дополнительную ценность благодаря тому, что будет сфокусирован на реальных потребностях жителей всего региона. Печальную известность приобрели такие проблемы Центральной Азии, как экологическая деградация Аральского моря и сокращение площади Каспийского моря. Для их эффективного решения необходимо укреплять региональное взаимодействие и усиливать вовлеченность Организации Объединенных Наций. В этой связи Казахстан проведет Региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с агентствами ООН.