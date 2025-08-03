Президент поручил внести изменения в Генплан Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом. Также поручено незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Об этом сообщает пресс-служба Алматы.