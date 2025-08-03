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Президент поручил внести изменения в Генплан Алматы

Поправки предполагают усиление природоохранных мер.

Источник: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом. Также поручено незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки. Об этом сообщает пресс-служба Алматы.

На встрече Дархан Сатыбалды рассказал об итогах и перспективах социально-экономического развития Алматы. По его информации, в первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.

Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.