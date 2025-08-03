Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ сообщила о планах Германии создать сильнейшую армию в Европе

Власти Германии приступили к перевооружению бундесвера, чтобы сделать сильнейшую армию в Европе. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

Источник: НАТО

«В рамках этого проекта ФРГ планирует представить на утверждение парламента более 60 контрактов на закупку вооружений до конца года», — отмечается в публикации.

Как уточняет «Газета.Ru», Германия планирует превзойти страны НАТО в оборонных расходах. В частности, бундесвер планирует приобрести 20 истребителей Eurofighter, 3 тыс. боевых бронированных машин Boxer и не менее 3,5 тыс. финских бронемашин Patria. Также рассматривается возможность закупки «нескольких сотен» танков Leopard 2.

Агентство Bloomberg 28 июля сообщило, что оборонный бюджет ФРГ может вырасти в два раза (до €162 млрд) за ближайшие четыре года, так как Германия стремится к масштабному перевооружению и выполнению целей НАТО по увеличению расходов на оборону до 3,5% от ВВП. По данным издания, €9 млрд из €162 млрд ежегодно будут тратиться на поддержку Украины.

Позже, 30 июля, агентство Reuters заявило, что ФРГ готовит несколько многомиллиардных заказов на военную технику и планирует увеличить военный бюджет более чем на €20 млрд. Уточнялось, что помимо бронетехники власти Германии намерены усилить противовоздушную оборону и закупить комплексы IRIS-T и SkyRanger.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше