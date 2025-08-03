BZ сообщила о планах Германии создать сильнейшую армию в Европе

Агентство Bloomberg 28 июля сообщило, что оборонный бюджет ФРГ может вырасти в два раза (до €162 млрд) за ближайшие четыре года, так как Германия стремится к масштабному перевооружению и выполнению целей НАТО по увеличению расходов на оборону до 3,5% от ВВП. По данным издания, €9 млрд из €162 млрд ежегодно будут тратиться на поддержку Украины.