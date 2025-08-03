В Германии дали России совет после новой угрозы США

Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.