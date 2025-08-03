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В Германии дали России совет после новой угрозы США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Если российское руководство проигнорирует ультиматум США, то не будет никаких последствий, пишет Bild.

Источник: © РИА Новости

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — рассказал изданию военный эксперт Томас Тайнер.

Во вторник глава Белого дома заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

В пятницу президент России Владимир Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными.

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