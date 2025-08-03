Бывший спецпрокурор США оказался под следствием за расследования против Трампа

Закон Хэтча запрещает ряду категорий госслужащих вести политическую деятельность. А администрация Трампа настаивает на том, что расследования против него были вмешательством в ход президентских выборов 2024 года. В 2023 году Смит выдвинул два уголовных обвинения против тогдашнего кандидата в президенты Трампа, но ушел в отставку чуть больше чем за неделю до инаугурации Трампа в январе 2025 года, так и не доведя эти два дела до суда.